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Тюменцев приглашают на конференцию об инновационном потенциале молодежи в УрФУ

Общество, 17:43 07 сентября 2018

https://vk.com/forum_aktiv | Фото: https://vk.com/forum_aktiv

На восьмую международную молодежную научно-исследовательскую конференцию "Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и экологическая устойчивость" в Екатеринбург приглашают тюменцев 1 и 2 октября.

На конференции в стенах Уральского федерального университета ждут тех, кто знает, как сделать развитие в социальной, экономической и экологической сфере актуальным. Предусмотрено пленарное заседание, подиумная дискуссия, дискуссионные площадки, конкурс научно-исследовательских работ.

Все подробности можно найти на сайте. Регистрация - здесь.

Дарья Казакова

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# Екатеринбург , молодежная политика , УрФУ

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