Тюменцев приглашают на конференцию об инновационном потенциале молодежи в УрФУ

| Фото: https://vk.com/forum_aktiv | Фото: https://vk.com/forum_aktiv

На восьмую международную молодежную научно-исследовательскую конференцию "Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и экологическая устойчивость" в Екатеринбург приглашают тюменцев 1 и 2 октября.

На конференции в стенах Уральского федерального университета ждут тех, кто знает, как сделать развитие в социальной, экономической и экологической сфере актуальным. Предусмотрено пленарное заседание, подиумная дискуссия, дискуссионные площадки, конкурс научно-исследовательских работ.

Все подробности можно найти на сайте. Регистрация - здесь.

Дарья Казакова