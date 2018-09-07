В Тюменской области откроется еще один детский сад

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Распоряжение о выделении из областного бюджета средств на оснащение здания в п. Боровский Тюменского района, где разместится новый детский сад, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Он станет дополнительным корпусом детсада "Журавушка".

На данный момент инвестор за счет собственных средств выполнил реконструкцию здания. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — октябрь-ноябрь 2018 года. На средства областного бюджета будет проведено оснащение, закуплено необходимое оборудование. После реконструкции в трехэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, появятся шесть детских групп, из них две группы раннего и четыре дошкольного возраста.

Напомним, в начале сентября сразу два новых крупных детских сада открылись в молодых микрорайонах областной столицы. По абсолютным величинам естественного и миграционного приростов Тюменская область входит в десятку регионов–лидеров. За 2017 год число жителей увеличилось почти на 21 тыс. человек. В 2018 году область преодолела полуторамиллионный рубеж.

"Сегодня потребность в детских садах не уменьшается, перед нами стоят новые задачи, обозначенные в майском указе президента. Мы уже обеспечили местами в детских садах детей, достигших трехлетнего возраста. Теперь необходимо устроить в дошкольные учреждения малышей двух лет. В конечном итоге все желающие должны иметь возможность посещать детские сады", - отметил Александр Моор.