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В трехкомнатной квартире тюменка "приютила" более четырехсот мигрантов

Происшествия, 16:49 07 сентября 2018

ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

39-летняя жительница Тюмени предстанет перед судом за то, что прописала в трехкомнатной квартире 430 иностранцев, сообщает областная прокуратура.

Расследование установило, что тюменка через МФЦ направила в управление по вопросам миграции уведомления о прибытии в ее трехкомнатную квартиру, где кроме нее проживают ее родители, сестра с мужем и трое их детей, 430 мигрантов из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять гостям жилье для проживания при этом тюменка не намеревалась.

Незаконную деятельность выявила проверка, проведенная сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.

Прокуратура Калининского округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье. Санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до 3 лет.

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# прокуратура , уголовные дела , фиктивная регистрация

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