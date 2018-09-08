В детском санатории "Верхний бор" открыли компьютерный класс
Дети, проходящие лечение в детском санатории "Верхний бор", будут обучаться в новом компьютерном классе с современным мультимедийным оборудованием., сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Компьютерный класс открыли благодаря поддержке Тюменского регионального отделения "Российского детского фонда" и предприятию РН -"Уватнефтегаз".
"Дети к нам попадают по направлению Областного противотуберкулезного диспансера, а также, по договору, приезжают из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас здесь 100 детей. После первичной проверки детей в начале учебного года будут формироваться новые группы", - рассказала главный врач Вера Кулькина.
В санатории созданы все условия для жизни, учебы, отдыха и развития детей. Учат их педагоги из школы №62 Тюмени.
"Класс многопрофильный: здесь будут проходить все предметы школьной программы, а также дополнительные занятия по программированию. Для этого проведен интернет. Особенно приятно, что мы помогаем осваивать технику тем ребятам, у кого дома нет компьютера", - рассказала представитель регионального отделения "Российского детского фонда" Галина Сушинских.