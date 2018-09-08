В детском санатории "Верхний бор" открыли компьютерный класс

Компьютерный класс для детей, находящихся на санаторно-курортном лечении в санатории | Фото: www.dpts72.ru Компьютерный класс для детей, находящихся на санаторно-курортном лечении в санатории | Фото: www.dpts72.ru

Дети, проходящие лечение в детском санатории "Верхний бор", будут обучаться в новом компьютерном классе с современным мультимедийным оборудованием., сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Компьютерный класс открыли благодаря поддержке Тюменского регионального отделения "Российского детского фонда" и предприятию РН -"Уватнефтегаз".

"Дети к нам попадают по направлению Областного противотуберкулезного диспансера, а также, по договору, приезжают из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас здесь 100 детей. После первичной проверки детей в начале учебного года будут формироваться новые группы", - рассказала главный врач Вера Кулькина.

В санатории созданы все условия для жизни, учебы, отдыха и развития детей. Учат их педагоги из школы №62 Тюмени.

"Класс многопрофильный: здесь будут проходить все предметы школьной программы, а также дополнительные занятия по программированию. Для этого проведен интернет. Особенно приятно, что мы помогаем осваивать технику тем ребятам, у кого дома нет компьютера", - рассказала представитель регионального отделения "Российского детского фонда" Галина Сушинских.