Гимназисты Тюменской области - в числе лучших школьников страны

| Фото: globaltalents.ru | Фото: globaltalents.ru

Тюменские школьники стали участниками летней школы "ПатриУм" в Москве. В течении трех дней одаренные ребята со всей страны - более 130 человек - участвовали в интерактивных занятиях, посещали мастер-классы, лекции и экскурсии.

Ребята презентовали свои работы в Совете Федерации и получили награды из рук первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре, куратора проекта "Одаренные дети" Лилии Гумеровой.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, победителями и призерами стали трое школьников региона: Елена Ерина из тобольской гимназии имени Николая Лицмана заняла второе место в конкурсе "Животные Красной книги России", Иван Зиноров из тюменской гимназии №5 победил в направлении "Заметки о космосе", Анна Тудасева из тобольской гимназии имени Николая Лицмана завоевала первое место в номинации "Диалог вещей".