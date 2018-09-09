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Четыре квартиры и восемь автомобилей выиграли горожане на "Тюменской осени"

Общество, 20:11 09 сентября 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Все четыре квартиры и восемь автомобилей "Лада Гранта" нашли своих хозяев в ходе розыгрыша подарков на фестивале "Тюменская осень". Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

"Кроме того, из числа ценных подарков разыграны 15 мобильных телефонов престижной марки, выданы 10 телевизоров и 10 микроволновых печей", - рассказала Лаиса Зубцова.

Остальные подарки тюменцы могут получить в Благотворительном фонде развития города Тюмени по адресу ул. Малыгина, д. 51. 9 сентября центр выдачи подарков будет работать до 21 часа, затем, в период до 22 сентября - ежедневно в рабочее время.

Евгений Бабенко

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# фестиваль Тюменская осень

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