"Тюменьэнерго" использовало все резервы для возобновления электроснабжения в Заводоуковске

Фото АО "Тюменьэнерго" Фото АО "Тюменьэнерго"

Тюменские энергетики оперативно вернули электроснабжение на 12 избирательных участков Заводоуковска. Сильный ураган, прошедший 9 сентября, повредил линии электропередач.

Ситуацию по ликвидации последствий урагана прокомментирвали в штабе по безопасности электроснабжения Тюменской области. Компанию "Тюменьэнерго" поблагодарили за оперативность и профессионализм в решении возникшей проблемы.

Сетевая компания ООО "Дорстрой", которая отвечает за функционирование данной ветки, не смогла оперативно отреагировать на проблему.

" В итоге, только благодаря слаженным действиям Тюменьэнерго" по ликвидации последствий обрыва проводов на сторонней воздушной линии 110 кВ в Заводоуковском районе, принадлежащей ОАО "Завод "Сельмаш", которая обеспечивала электроснабжением, в том числе и избирательные участки, проблему удалось решить",- рассказал Руководитель Штаба по безопасности электроснабжения Тюменской области, заместитель Губернатора Вячеслав Вахрин.

Специалисты "Тюменьэнерго" подключили избирательные участки к тем же линиям электропередач.