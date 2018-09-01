  • 10 сентября 201810.09.2018понедельник
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-западный

"Тюменьэнерго" использовало все резервы для возобновления электроснабжения в Заводоуковске

Общество, 00:37 10 сентября 2018

Фото АО "Тюменьэнерго"

Тюменские энергетики оперативно вернули электроснабжение на 12 избирательных участков Заводоуковска. Сильный ураган, прошедший 9 сентября, повредил линии электропередач.

Ситуацию по ликвидации последствий урагана прокомментирвали в штабе по безопасности электроснабжения Тюменской области. Компанию "Тюменьэнерго" поблагодарили за оперативность и профессионализм в решении возникшей проблемы.

Сетевая компания ООО "Дорстрой", которая отвечает за функционирование данной ветки, не смогла оперативно отреагировать на проблему.

" В итоге, только благодаря слаженным действиям Тюменьэнерго" по ликвидации последствий обрыва проводов на сторонней воздушной линии 110 кВ в Заводоуковском районе, принадлежащей ОАО "Завод "Сельмаш", которая обеспечивала электроснабжением, в том числе и избирательные участки, проблему удалось решить",- рассказал Руководитель Штаба по безопасности электроснабжения Тюменской области, заместитель Губернатора Вячеслав Вахрин.

Специалисты "Тюменьэнерго" подключили избирательные участки к тем же линиям электропередач.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вячеслав Вахрин , Тюменьэнерго

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
00:37 10.09.2018"Тюменьэнерго" использовало все резервы для возобновления электроснабжения в Заводоуковске
21:01 09.09.2018Фоторепортаж дня
20:11 09.09.2018Четыре квартиры и восемь автомобилей выиграли горожане на "Тюменской осени"
19:59 09.09.2018Велосипедист Сергей стал обладателем восьмой "Лады Гранты"