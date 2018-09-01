Тюменец прописал в квартире более шестидесяти мигрантов

| Фото: ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной регистрации мигрантов, осудят в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

39-летний тюменец прописал в трехкомнатной квартире в п. Богандинский 61 мигранта из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Мужчина не имел права предоставлять гостям жилье для проживания, поскольку еще в феврале 2013 года утратил право пользования квартирой. Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.