Тюменец прописал в квартире более шестидесяти мигрантов
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Мужчину, обвиняемого в незаконной регистрации мигрантов, осудят в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.
39-летний тюменец прописал в трехкомнатной квартире в п. Богандинский 61 мигранта из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Мужчина не имел права предоставлять гостям жилье для проживания, поскольку еще в феврале 2013 года утратил право пользования квартирой. Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.