Тюменские филологи обнаружили сходства между немецким и татарским языками

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Параллели во фразеологизмах двух неродственных языков - немецкого и татарского - выявили ученые ТюмГУ, сообщает вуз.

"Сравнительный анализ фразеологического материала показал, что в татарском языке, как и в немецком, ярко выражена гендерная асимметрия и преобладание андроцентричности, то есть ориентированности на мужчину, - сообщила доцент Эльвира Хабибулина. - Мужской взгляд на мир в этих языках занимает доминантное положение: женщины представлены с точки зрения их отношения к жизни мужчин. В обоих языках - больше фразеологических единиц с мужским компонентом".

При исследовании языков ученые не случайно обращаются к фразеологизмам. Именно фразеологическая сфера языка способна концентрировать в себе, сохранять и реконструировать коллективную память народа, говорящего на том или ином языке, раскрывать его самобытность и уникальность.

Сопоставительное исследование гендерного аспекта фразеологизмов позволяет устанавливать, какие оценки приписывают мужчинам и женщинам в разных культурах и в каких семантических областях фразеологии они наиболее выражены. Оказалось, что самое большое количество фразеологических оборотов образуют компоненты der Mann и ир. Der Mann ассоциируется не только с обозначением мужчины, но и с самим понятием "человек". Это говорит о том, что в Германии долгое время преобладала и до сих пор существует мужская картина мира, пояснила Эльвира Хабибулина.

В татарском языке выражена аналогичная гендерная асимметрия. Слово ир употребляется также и в переносном значении "молодец, богатырь", поэтому большинство фразеологизмов с этим компонентом указывают на мужественность. В обоих языках лингвист зафиксировала больше фразеологических единиц с мужской доминантой, которые чаще обладают обладают положительным значением (в отличие от фразеологизмов с женским компонентом, где нередко присутствуют ирония и пренебрежение).

"Проведенный анализ с гендерно-маркированным компонентом позволяет сделать вывод о преобладании сходств над различиями в этих двух лингвокультурах", - заключает Эльвира Хабибулина.