Будущие защитники Отечества сыграют в "Суворовский натиск"

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Традиционная военно-спортивная тактическая игра "Суворовский натиск" пройдет в Тюмени на базе центра "Аванпост" 13 и 14 сентября. За два дня игры участники смогут проверить и продемонстрировать не только навыки ориентирования и выживания в лесной местности, маскировки и экипировки, но и умения управлять подразделением, оперативно и эффективно взаимодействовать с товарищами по команде, сообщили в центре "Аванпост".

Игра представляет собой прохождение трех этапов. На первом этапе команда соверши марш-бросок 5 км. Во время прохождения маршрута необходимо решить тактические и ситуационные задачи по дисциплинам тактической, огневой, медицинской, инженерной, туристической подготовки, военной топографии и навыкам выживания.

Второй этап представляет собой соревнования по пейнтболу. Третий этап - это соревнования по лазертагу в лесной местности, в ходе которой участникам необходимо захватить контрольную точку и удерживать ее в течение игрового периода. Самой увлекательной и сложной частью игры станет скрытное передвижение на среднепересеченной местности и в условиях ограниченной видимости.

13 сентября в 11 часов состоится торжественное открытие соревнований. С 14 часов пройдет первый этап игры. 14 сентября с 9 до 12 часов состоятся второй и третий этапы игры, а в 13 часов - торжественное закрытие и награждение участников.