Жителя Сургута осудили на двенадцать лет за сбыт наркотиков

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Мужчину, виновного в попытке сбыта наркотиков, осудили в Сургуте, сообщает прокуратура Югры.

В июне 2017 года житель Сургута пытался продать наркотики, но был задержан сотрудниками полиции. Всего из незаконного оборота изъято 300 г. наркотических средств. Суд приговорил мужчину к 12 года 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией жалоба осужденного на приговор суда оставлена без удовлетворения.