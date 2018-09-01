Упрощен порядок отпуска психотропных и наркотических лекарств для пациентов, нуждающихся в обезболивании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Упрощен порядок отпуска психотропных и наркотических лекарств для пациентов, нуждающихся в обезболивании.

Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу поясняет порядок выписывания и отпуска наркотических и психотропных препаратов, в которых по медицинским показаниям нуждаются пациенты. Порядок получения подобных лекарственных препаратов упрощен.

При этом пациентам и их родственникам важно знать, что врач имеет право самостоятельно выписывать наркотические средства и психотропные вещества пациентам с выраженными болями, а также пациентам с нарушением сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями.

Рецепты, выписанные на наркотические и психотропные лекарственные препараты, действительны в течение 15 дней со дня выписки. Медицинские работники не имеют права требовать использованные упаковки от наркотических и психотропных препаратов (ампулы или пластыри) при выписке повторного рецепта.

При выписке из стационара, по решению руководителя, врач может выдать пациенту сильнодействующие, наркотические и психотропные обезболивающие препараты на срок приема до 5 дней либо выписать на них рецепт для их получения в аптеке. Допускается увеличение, но не более чем в два раза, нормы выписки наркотических и психотропных препаратов для выписывания на один рецепт пациентам, нуждающимся в длительном лекарственном обезболивании.

Если пациенту отказывают в назначении обезболивающего, тянут из-за согласования, или возникают другие проблемы, не теряя времени, необходимо обратиться к администрации медицинской организации или позвонить по телефону горячей линии Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области 20-88-32.