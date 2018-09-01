Юных читателей познакомят с миром библиотеки

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Экскурсия в мир библиотеки начнется в Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 11 сентября в 10 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Ребят младшего школьного возраста познакомят с базовыми понятиями – "библиотека", "читальный зал", "абонемент", "книжный фонд", "читательский формуляр".

Пользователи младшего дошкольного возраста в 10 часов познакомятся с Детской библиотекой № 5 (ул. К. Маркса, 108) и ее отделами, с правилами записи в библиотеку.

Детская библиотека № 3 (ул. Ямская, 110/4) в 11 часов приглашает "отправиться" в увлекательное путешествие по дорогам знаний, тайн и открытий, побывать на веселых уроках математики, окружающего мира, русского языка и принять участие в интересных и познавательных конкурсах и викторинах.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут начнется час общения "С трезвостью по дороге добра". Школьники узнают о вреде алкоголя, о проблемах, которые несет пьянство.

В Библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) в 12 часов старшеклассников ожидает увлекательный рассказ о жизни и творчестве писателя Льва Толстого. Школьники отправятся в виртуальную экскурсию в его родовое гнездо – имение "Ясная поляна".

Дом культуры "Водник" в 13 часов приглашает присоединиться к акции "Светлый мир!". Акция направлена на формирование у населения потребности в здоровом образе жизни без употребления алкоголя. Акция пройдет по адресам: ул. Судоремонтная, ул. Жуковского, ул. Тимофея Чаркова.