В Тюмени рецидивист обокрал тату-салон

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в совершении серии краж со взломом, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тюменец после освобождения из тюрьмы продолжил заниматься преступной деятельностью. С августа 2017 года по июнь 2018 года он совершил 30 краж и шесть покушений на кражи в Тюмени. Злоумышленник промышлял в ночное время, когда все офисы и магазины уже не работали. С помощью отвертки он вскрывал пластиковые двери организаций и забирал деньги.

21 августа рецидивист проник в тату-салон на ул. Широтной и похитил 37 тыс. рублей. Общий же размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 280 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.