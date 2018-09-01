Юные ямальцы осенью отдохнут в санаториях Тюменской области

| Фото: www.molcentr.ru | Фото: www.molcentr.ru

Прием заявок на отдых и оздоровление детей с 7 до 17 лет на осенний период 2018 года начался в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает администрация Ямала. Заявки традиционно принимают на Едином окружном интернет-портале по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямала.

По 17 сентября 2018 года смогут подать заявки родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для остальных период подачи заявок начнется 18 сентября и продолжится до момента формирования группы.

Льготники, которые по каким-либо причинам не успели подать заявку в первоочередном порядке, также смогут претендовать на отдых, но уже на общих основаниях.

Система подачи заявок на Ямале полностью автоматизирована. Заявитель подает все необходимые документы в электронном виде. Чтобы прикрепить скан-копию документа, не обязательно дома иметь сканер – система примет и фотографии документов, сделанные без помарок и исправлений, например, с мобильного телефона.

Как только заявка отправляется на рассмотрение, место в лагере бронируется за ребенком. В течение семи рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки (СМС, сообщение на электронную почту).

Контакты представителей уполномоченных органов организации отдыха и оздоровления детей указаны в правом вернем углу интернет-портала. Они меняются в соответствии с выбранным городом или районом.

По информации окружного департамента молодежной политики и туризма, отдых и оздоровление детей и молодежи в осенний период будет организован на базах Тюменской области "Снежинка" с 5 по 11 ноября; "Серебряный бор" с 27 октября по 2 ноября.

В случае отсутствия компьютера или возможности подключиться к сети Интернет, можно обратиться в уполномоченные органы организации отдыха и оздоровления детей в своих муниципальных образованиях.