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Электронный читальный зал Президентской библиотеки открылся в Упорово

Общество, 16:43 11 сентября 2018

Тюменский филиал Президентской библиотеки во Вконтакте | Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во Вконтакте

Электронный читальный зала Президентской библиотеки открылся в Упоровском районе 9 сентября, сообщает Тюменский филиал Президентской библиотеки.

Обновленный библиотечный зал учреждения находится в Упоровской средней школе. Он оборудован 22 рабочими местами, что позволяет проводить школьные занятия в новом формате.

В день открытия в зале прошел первый открытый урок с участием школьников 2 и 7-9 классов. Ученики средних классов изучили несколько номеров тюменских газет 1941 года. Второклассники в свою очередь побывали на виртуальной экскурсии по Кремлю, исследуя детский сайт президента России.

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# Президентская библиотека , Упорово , читальный зал

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