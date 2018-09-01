В Тюмени ждет суда банда наркоторговцев

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

Участников преступной группы будут судить за покушение на сбыт почти трех килограммов наркотиков в Тюмени. Как сообщает областная прокуратура, на скамье подсудимых окажутся пятеро тюменцев в возрасте от 19 до 29 лет.

Все они обвиняются по статье 228.1 УК РФ, то есть, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием Интернета, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года молодые люди, не имея легального источника дохода, решили создать организованную преступную группу и зарабатывать на сбыте наркотиков в Тюменской области.

Лидерами группы стали два 27-летних тюменца. Они выработали строго определенный алгоритм действий: создание аккаунтов для контакта с поставщиками и потребителями наркотиков, с сайтами для продажи наркотических средств.

В октябре 2017 года главари группировки заказали у неустановленного поставщика большую партию различных наркотиков. Получив сообщение с указанием места тайника, они 1 ноября они забрали криминальную посылку и сформировали оптовые партии для последующей передачи участникам преступной группы. Тайники размещали в Тюмени по Салаирскому и Червишевскому трактам.

Деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники полиции 9 января 2018 года, а их лидеров задержали. По решению суда все члены преступной группы заключены под стражу. В ходе предварительного следствия из незаконного оборота изъято более 2,9 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.

Организаторы преступной группы свою вину признали и согласились сотрудничать со следствием, поэтому материалы их уголовного дела выделены в отдельное производство.

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительные заключения и направила материалы в суд.