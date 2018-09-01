Проект "Мобильный избиратель" применят на региональных выборах

| Фото: ЦИК России | Фото: ЦИК России

Проект "Мобильный избиратель" планируют применять на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской областной думы. С соответствующей инициативой о внесении поправок в Избирательный кодекс Тюменской области в облдуму обратилась Избирательная комиссия региона.

Глава облизбиркома Игорь Халин на заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению напомнил, что впервые проект "Мобильный избиратель" использовался в Тюменской области в период подготовки и проведения выборов президента России в марте 2018 года. Тогда его возможностями воспользовались более 30 тыс. человек.

"Суть в том, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, может подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ. Если это выборы президента, то он может голосовать на любом участке в стране и за рубежом, а если выборы губернатора Тюменской области, то на территории любого из трех субъектов. Этот проект облегчает жизнь избирателям, поэтому нам нужна правовая база, чтобы применять его на выборах регионального масштаба", - отметил Игорь Халин.

В то же время депутаты высказали обеспокоенность тем, что внедрение проекта может сказаться на общих данных по явке избирателей.

"По опыту президентских выборов были случаи, когда жители других регионов изъявляли желание голосовать на территории наших городов, но в итоге не являлись на выборы. Тем самым увеличивался общий список избирателей, но уменьшалась явка. Не получим ли мы то же самое внутри наших регионов", - поинтересовалась депутат облдумы Галина Резяпова.

Игорь Халин заверил народных избранников, что ЦИК России уже прорабатывает механизмы для решения этого вопроса. "Мы в курсе этой проблемы, технически имеется возможность ее решить", - отметил он.

Члены депутатского комитета одобрили внесение поправок в областной Избирательный кодекс. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании регионального парламента, которое состоится 20 сентября.

Любовь Голышева