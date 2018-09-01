Музей старинной мебели открылся в мебельной компании Заречье

| Фото: Тюменский деловой Клуб | Фото: Тюменский деловой Клуб

Музей мебельной фабрики "Заречье" посетили члены Тюменского делового клуба в рамках открытия делового сезона.

"Идея создания музея была давно. В юбилейный для фабрики год сделали небольшую экспозицию мебели советского времени, но потом все перешло к антиквариату. Оказалось, что Климентий Огибенин организовал мастерскую по производству сундуков еще в 18 веке. Находилась она в районе Зареки, в приходе Вознесенской церкви. Сундуки – удобная и необходимая в хозяйстве вещь была. Выпускали в мастерской и мебель, поэтому Огибениных считают родоначальниками мебельного производства в Тюмени. Так возникла мысль о создании экспозии, которая расширилась до размеров музея", - рассказал генеральный директор ООО "Заречье" Сергей Киверин.

Начинается музей с репродукции русской избы, где можно сделать селфи на завалинке, у окна. В музеи представлены предметы быта тюменских горожан: русская печь, прялка, рабочий инструмент, сундуки, комоды и многое другое. Все можно потрогать и сделать памятные фотографии. Вход в музей свободный.

По словам председателя Наблюдательного совета НП "Тюменский деловой клуб", генерального директора ЗАО Консалтинговая Компания "ПРЭФИШ" Сергея Шатохина побывать в этом музее нужно всем.

"Мы получили массу позитивных эмоций. Музей старинной мебели впечатлил. Радует, что руководитель этой компании выстраивает свою жизнь в формате духовного развития. Судьба этого предприятия непростая, стратегия развития очень гибкая и зависит от рынка. Фабрика производит не только то что покупается, а старается соблюдать свои конкурентные преимущества: гарантия качества, дизайн, широкий ассортимент. Многим предпринимателям есть чему поучиться", - добавил он.

Как отметил коммерческий директор Сергей Власенко приоритетным для компании "Заречье" является серийное производство модульных наборов мебели.

"С учетом изменения площадей квартир в новостройках в меньшую сторону, мы внедрили систему модульности, которая позволяет эргономично расставлять мебель в квартире. Предприятие изготавливает корпусную мебель среднего ценового сегмента на продажу по всей России — от Дальнего Востока до Москвы и Крыма. Активно развиваем сотрудничество с Казахстаном. В перспективе - выйти до конца 2018 года на рынок Узбекистана. Радует, что нашей мебелью интересуются за пределами нашей страны. Чтобы сохранить объемы производства, готовы менять дизайн и габариты продукции", - рассказал он.

Радует и тот факт, что все сырье российского производства. Предприятие даже теряет на транспортных расходах, покупая вдалеке основной конструкционный материал — ламинированную древесно-стружечную плиту.

"Нам не хватает нормального современного завода по производству ламинированных плит. Этот вопрос тормозит развитие мебельной промышленности в нашем регионе. Для изготовления фасадов пришлось приобрести оборудование и теперь автономно можем производить их сами", - поделился Сергей Киверин.

Члены Тюменского делового клуба также побывали в цехах мебельной компании "Заречье" познакомились с технологиями производства и новыми коллекциями заводской мебели.

Ирина Шемякина