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Музей старинной мебели открылся в мебельной компании Заречье

Общество, 18:54 11 сентября 2018

Тюменский деловой Клуб | Фото: Тюменский деловой Клуб

Музей мебельной фабрики "Заречье" посетили члены Тюменского делового клуба в рамках открытия делового сезона.

"Идея создания музея была давно. В юбилейный для фабрики год сделали небольшую экспозицию мебели советского времени, но потом все перешло к антиквариату. Оказалось, что Климентий Огибенин организовал мастерскую по производству сундуков еще в 18 веке. Находилась она в районе Зареки, в приходе Вознесенской церкви. Сундуки – удобная и необходимая в хозяйстве вещь была. Выпускали в мастерской и мебель, поэтому Огибениных считают родоначальниками мебельного производства в Тюмени. Так возникла мысль о создании экспозии, которая расширилась до размеров музея", - рассказал генеральный директор ООО "Заречье" Сергей Киверин.

Начинается музей с репродукции русской избы, где можно сделать селфи на завалинке, у окна. В музеи представлены предметы быта тюменских горожан: русская печь, прялка, рабочий инструмент, сундуки, комоды и многое другое. Все можно потрогать и сделать памятные фотографии. Вход в музей свободный.

По словам председателя Наблюдательного совета НП "Тюменский деловой клуб", генерального директора ЗАО Консалтинговая Компания "ПРЭФИШ" Сергея Шатохина побывать в этом музее нужно всем.

"Мы получили массу позитивных эмоций. Музей старинной мебели впечатлил. Радует, что руководитель этой компании выстраивает свою жизнь в формате духовного развития. Судьба этого предприятия непростая, стратегия развития очень гибкая и зависит от рынка. Фабрика производит не только то что покупается, а старается соблюдать свои конкурентные преимущества: гарантия качества, дизайн, широкий ассортимент. Многим предпринимателям есть чему поучиться", - добавил он.

Как отметил коммерческий директор Сергей Власенко приоритетным для компании "Заречье" является серийное производство модульных наборов мебели.

"С учетом изменения площадей квартир в новостройках в меньшую сторону, мы внедрили систему модульности, которая позволяет эргономично расставлять мебель в квартире. Предприятие изготавливает корпусную мебель среднего ценового сегмента на продажу по всей России — от Дальнего Востока до Москвы и Крыма. Активно развиваем сотрудничество с Казахстаном. В перспективе - выйти до конца 2018 года на рынок Узбекистана. Радует, что нашей мебелью интересуются за пределами нашей страны. Чтобы сохранить объемы производства, готовы менять дизайн и габариты продукции", - рассказал он.

Радует и тот факт, что все сырье российского производства. Предприятие даже теряет на транспортных расходах, покупая вдалеке основной конструкционный материал — ламинированную древесно-стружечную плиту.

"Нам не хватает нормального современного завода по производству ламинированных плит. Этот вопрос тормозит развитие мебельной промышленности в нашем регионе. Для изготовления фасадов пришлось приобрести оборудование и теперь автономно можем производить их сами", - поделился Сергей Киверин.

Члены Тюменского делового клуба также побывали в цехах мебельной компании "Заречье" познакомились с технологиями производства и новыми коллекциями заводской мебели.

Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб Фото Тюменский деловой Клуб ﻿

Ирина Шемякина

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# бизнес , мебельная фабрика , Сергей Шатохин , Тюменский деловой клуб

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