Около двухсот видеопризнаний в любви от тюменцев записали в инфопарке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 200 видеопризнаний в любви к региону записали тюменцы в студии "Моего портала" в инфопарке "Я люблю тебя. Тюменская область". Многие отмечают, что любят регион за стремительное развитие, уровень жизни и радушие жителей, сообщают организаторы.

"Я люблю Тюменскую область, потому что здесь родился и вырос. Любить, на мой взгляд, это желать самого лучшего, желать развития и всего хорошего. Чтобы жизнь здесь и сама область становилась лучше и лучше. Я не сомневаюсь, что так и будет", – сказал директор риелтерской компании Ильдар Хусаинов.

Победительница национального конкурса "Мисс Россия 2016" Яна Добровольская отметила, что любит не только область, которой бесконечно благодарна, но и сам город: "Я люблю Тюмень за комфорт, за удобство. За то, что у нас происходят тут такие интересные проекты. За то, что у нас такие талантливые люди. Побывав во многих городах, могу с уверенностью заявить, что Тюмень действительно является лучшим городом Земли. Потому что Россия – это мой дом. А Тюмень – это как моя семья".

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин признался, что есть много вещей, за которые можно любить свой край. "Это действительно красивые улицы, очень довольные, очень улыбчивые и добрые люди. Это семья и друзья, которые здесь всегда есть и которые тебя всегда поддержат. Благодаря им ты можешь называть это место домом. Я действительно очень люблю свою родную Тюменскую область", – подчеркнул он.

Еще десятки признаний можно посмотреть на официальном сайте инфопаркялюблютебя.рф

Добавим, инфопарк, в котором Тюменская область признается в любви каждому своему жителю, работает на Цветном бульваре ежедневно с 30 августа с 12 до 22 часов. За это время на интерактивной площадке состоялось уже более 30 событий, а посетителями стало уже больше 56 тыс. человек. Каждый вечер гостей площадки ожидает развлекательная программа.