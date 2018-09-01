  • 11 сентября 201811.09.2018вторник
  • USD69,8685
    EUR80,6702
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер западный

Около двухсот видеопризнаний в любви от тюменцев записали в инфопарке

Общество, 18:32 11 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 200 видеопризнаний в любви к региону записали тюменцы в студии "Моего портала" в инфопарке "Я люблю тебя. Тюменская область". Многие отмечают, что любят регион за стремительное развитие, уровень жизни и радушие жителей, сообщают организаторы.

"Я люблю Тюменскую область, потому что здесь родился и вырос. Любить, на мой взгляд, это желать самого лучшего, желать развития и всего хорошего. Чтобы жизнь здесь и сама область становилась лучше и лучше. Я не сомневаюсь, что так и будет", – сказал директор риелтерской компании Ильдар Хусаинов.

Победительница национального конкурса "Мисс Россия 2016" Яна Добровольская отметила, что любит не только область, которой бесконечно благодарна, но и сам город: "Я люблю Тюмень за комфорт, за удобство. За то, что у нас происходят тут такие интересные проекты. За то, что у нас такие талантливые люди. Побывав во многих городах, могу с уверенностью заявить, что Тюмень действительно является лучшим городом Земли. Потому что Россия – это мой дом. А Тюмень – это как моя семья".

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин признался, что есть много вещей, за которые можно любить свой край. "Это действительно красивые улицы, очень довольные, очень улыбчивые и добрые люди. Это семья и друзья, которые здесь всегда есть и которые тебя всегда поддержат. Благодаря им ты можешь называть это место домом. Я действительно очень люблю свою родную Тюменскую область", – подчеркнул он.

Еще десятки признаний можно посмотреть на официальном сайте инфопаркялюблютебя.рф

Добавим, инфопарк, в котором Тюменская область признается в любви каждому своему жителю, работает на Цветном бульваре ежедневно с 30 августа с 12 до 22 часов. За это время на интерактивной площадке состоялось уже более 30 событий, а посетителями стало уже больше 56 тыс. человек. Каждый вечер гостей площадки ожидает развлекательная программа.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инфопарк , Цветной бульвар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 11.09.2018Тюменские общественники представили широкий спектр инициатив
18:54 11.09.2018Музей старинной мебели открылся в мебельной компании Заречье
18:43 11.09.2018Об уникальной внутриутробной операции рассказали в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале
18:32 11.09.2018Около двухсот видеопризнаний в любви от тюменцев записали в инфопарке