Самолет кружит над Тюменью в тренировочном режиме, пояснили в представительстве авиакомпании "Ямал"
| Фото: скриншот
Над аэропортом Рощино в Тюмени кружит самолет авиакомпании "Ямал". По данным сервиса Flightradar24, борт LLM9701 не приземляется уже более 20 минут.
Бдительные горожане обратили внимание на данные сервиса о самолете и стали сообщать об этом в мессенджерах и социальных сетях.
Как пояснили ИА "Тюменская линия" в тюменском представительстве авиакомпании "Ямал", пилоты проводят над аэропортом тренировочные рейсы, проходящие в штатном режиме. Пассажиров на борту нет.
скриншот
Николай Ступников