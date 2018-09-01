Самолет кружит над Тюменью в тренировочном режиме, пояснили в представительстве авиакомпании "Ямал"

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Над аэропортом Рощино в Тюмени кружит самолет авиакомпании "Ямал". По данным сервиса Flightradar24, борт LLM9701 не приземляется уже более 20 минут.

Бдительные горожане обратили внимание на данные сервиса о самолете и стали сообщать об этом в мессенджерах и социальных сетях.

Как пояснили ИА "Тюменская линия" в тюменском представительстве авиакомпании "Ямал", пилоты проводят над аэропортом тренировочные рейсы, проходящие в штатном режиме. Пассажиров на борту нет.

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Николай Ступников