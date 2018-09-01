Второй этаж Центрального рынка в Тюмени возобновил работу

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Работа второго этажа Центрального рынка Тюмени возобновлена после устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, прокуратура Тюмени совместно с сотрудниками МЧС внепланово проверила соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии "Рынок" на ул. Герцена, 95. В ходе проверки было выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности. В отношении директора было возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения руководитель был оштрафован на 15 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление об устранении нарушений и направила в суд иск о приостановлении деятельности рынка до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В мае 2018 года из 21 нарушения было устранено 20. Не выполнено устройство закрытых лестничных клеток из помещений торговых залов на отметке второго этажа здания, имеющих выход наружу на прилегающую к зданию территорию. Прокуратура уточнила свои требования и просила суд приостановить деятельность рынка до устранения нарушения. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В сентябре 2018 года нарушение было устранено в полном объеме, здание обустроено закрытыми лестничными клетками из помещений торговых залов на отметке второго этажа. Центральный рынок областного центра возобновил свою работу.