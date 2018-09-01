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Тюменский "Рубин" уступил питерскому клубу

Спорт, 11:36 12 сентября 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 2:1 тюменский "Рубин" уступил победу питерскому "СКА-Нева" в рамках чемпионата ВХЛ 11 сентября, сообщает ХК "Рубин".

На 15 минуте игры Ячменев отобрал шайбу у армейца в чужой зоне, затем она оказалась у Бабенко. Он вернул его партнеру по тройке, который и открыл счет. Этим голевая программа первого периода завершилась.

Во втором отрезке зрители увидели в два раза больше заброшенных шайб. Обе результативные атаки организовали армейские хоккеисты. На 28 минуте Данила Квартальной прицельно бросил в угол ворот тюменцев. А незадолго до перерыва Денис Орлович-Грудков вывел "СКА-Неву" вперед.

В третьем периоде питерцам удавалось контролировать ход встречи до середины заключительной минуты.

15 сентября тюменский "Рубин" встретится в Ханты-Мансийске с местной "Югрой". Начало поединка в 17 часов.

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# ВХЛ , Рубин , СКА-Нева , хоккей

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