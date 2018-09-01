Четырнадцать детей с инвалидностью приняли участие в соревнованиях по роллер-спорту

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

14 детей с инвалидностью приняли участие в соревнованиях по роллер-спорту "Старты мечты" на территории Центра спорта и отдыха "Воронинские горки", сообщает мультицентр "Моя территория".

"Для особых детей все по-другому, ведь состязания для них можно пересчитать по пальцам, тем более спортивные. Это также важно и для родителей: многие отмечают, что видеть ребенка на пьедестале — это что-то невероятное. Старты мечты помогают ребенку поверить, что он может побеждать, а родителям — поверить в возможности своего ребенка. Семьи получают невероятный заряд мотивации к дальнейшей борьбе с недугом", — рассказала организатор проекта Софья Баянова.

Участники соревновались в нескольких группах: самостоятельно катающиеся, с поддержкой и с помощью роллятора — оборудования, которое помогает ребенку с серьезными физическими отклонениями держать корпус вертикально и передвигаться на роликовых коньках. Этим событием завершился проект "Лето равных возможностей". Программа направлена на детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и другими неврологическими нарушениями, а также проект подходит для слабослышащих и слабовидящих детей.

В течение трех месяцев с детьми занимались пять инструкторов-волонтеров по роллер-спорту: Екатерина Вейцель, Егор Литвинов, Борис Федосеев, Анна Лаптева и Олеся Усиюк. Каждый из них прошел специальную подготовку для работы с детьми с особенностями здоровья в рамках проекта. Всего они провели 196 часов занятий с 33 детьми. Проект получил поддержку грантового конкурса “Моя идея” в первой волне. На реализацию проекта "Лето равных возможностей" было выделено 350 тыс. рублей. На эти средства организаторы обучили инструкторов по роллер-спорту навыкам работы с особыми детьми, закупили беговелы и другое оборудование для занятий.