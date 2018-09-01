Житель Заводоуковска спрятался в шкафу от судебных приставов

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Уголовное дело по факту злостного уклонения от уплаты алиментов возбуждено в отношении 33-летнего жителя Заводоуковска, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Мужчина задолжал по алиментным платежам 30 тыс. рублей. Вместо оказания помощи пятилетней дочери отец стал избегать встреч с бывшей супругой и скрываться от судебных приставов.

Мать мужчины сообщила судебным приставам, что сын не проживает по данному адресу и находится в Тюмени. После того, как было установлено, что гражданин никуда не уезжал, судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе неплательщика. Его нашли прячущимся в шкафу в квартире. В отношении должника был составлен протокол.

Административная ответственность не повлияла на мужчину, он продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Визит гражданина в отдел закончился для него уголовной ответственностью. Сейчас мужчина оплатил задолженность по алиментам и ожидает решения суда.