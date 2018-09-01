В Тобольске стартовала вакцинация против гриппа

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Около 37 тыс. тоболяков и жителей Тобольского района планируют привить от гриппа в Тобольске, сообщает областная больница №3.

Первая партия вакцины "Совигрипп" для взрослых и детей уже поступила в количестве 10 тыс. доз. Вакцина содержит компоненты вируса гриппа группы А (птичий и свиной), вируса группы В (наиболее распространенного) и вещество совидон, которое способствует созданию стойкого иммунитета.

Для организации вакцинации детей школьного и дошкольного возраста будут привлечены медицинские работники в школах и детских садах. Врачи настоятельно рекомендуют прививаться сотрудникам предприятий и учреждений, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. Подлежат вакцинации люди старше 60 лет и пациенты, имеющие хронические заболевания.

Вакцинация продлится до ожидаемого подъема заболеваемости, который прогнозируют в ноябре. Для того чтобы поставить бесплатную прививку против гриппа, можно обратиться в регистратуру поликлиник: 4 мкр, 53; ул. 3-я Трудовая, 41 "б"; мкр Менделеево и привиться в день обращения. Жители района могут привиться в местных ФАПах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Будет работать и вакциномобиль около торговых центров и в местах скопления людей, где любой желающий сможет поставить прививку против гриппа.

Работающее население может бесплатно пройти вакцинацию против гриппа, не отрываясь от трудового процесса. Вакцинация безопасна и никак на него не повлияет. Для того чтобы привить своих сотрудников бесплатно, руководителю достаточно подать заявку по телефонам 22-68-92 или 25-29-44. В назначенный день на предприятие приедет мобильная медицинская бригада.

Тобольские врачи напоминают, что для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше одного месяца. Для постановки вакцины необходим паспорт и полис.