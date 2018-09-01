Юбилейный сезон тюменская филармония проведет под лозунгом "Музыка 6.0"

ТКТО | Фото: ИА "Тюменская линия" ТКТО | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юбилейный сезон тюменской филармонии, Год театра в России, премьеры и большие гастроли анонсировали деятели культуры Тюменской области на 2018-2019 годы.

О планах руководители культурных учреждений региона рассказали на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 12 сентября. Одним из значимых событий начинающегося творческого года является юбилейный сезон тюменской филармонии, считает генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская.

"Шестидесятый юбилейный сезон филармонии мы позиционируем лозунгом "Музыка 6.0". Задачей филармонии стало наполнить сезон музыкальными, оперными, мюзикловыми, хореографическими направлениями, в которых вы, приходя к нам, в течение всего сезона будете раскрывать для себя что-то новое", - отметила Юлия Шакурская.

60 сезон тюменской филармонии 21 сентября откроет концерт Тюменского филармонического оркестра и пианиста Дмитрия Маслеева. Музыканты под руководством маэстро Шестакова исполнят произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Впереди у тюменской филармонии шесть больших фестивалей, в том числе фестивали Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова. 28 сентября авторский юбилейный вечер презентует поклонникам тюменский мэтр классической музыки: маэстро Антон Шароев подарит слушателям программу в честь 75-летия своей концертной деятельности и 20-летия оркестра "Камерата Сибири".

Среди тюменских театров первой распахнет двери драма. 14 сентября театралы откроют сезон своей последней премьерой. Спектакль "Молодость" Данила Чащина заинтересовал экспертов национальной премии "Золотая маска"; актеры и автор еще поработают над инсценировкой, сообщил директор ТБДТ Сергей Осинцев.

"С 12 сентября труппа во главе с режиссером Даней Чащиным и вместе с хореографом Николаем Реутовым преступили к восстановлению спектакля: думаю, мы привнесем еще что-то новое в нашу премьеру. Из юбилейного сезона театр плавно переходит в Год театра в России, поэтому количество мероприятий, спектаклей и премьер будет только увеличиваться", - пообещал Сергей Осинцев.

По его словам, драма порадует театралов экскурсиями проекта "Театр изнутри", четырьмя премьерными спектаклями. На тюменской сцене выступят три гастролирующих театра в рамках больших гастролей от Минкульта РФ, а сами артисты ТБДТ отправятся с гастролирующим репертуаром и по России, и по Ямалу и Югре, а также выступят на двух всероссийских фестивалях.

15 сентября откроет сезон Тюменский театр кукол. Первые зрители увидят спектакль "Цветик-семицветик.ru", а уже 16 сентября актеры презентуют премьеру – кинофантазию на сказку С. Маршака "Кошкин дом". 30 сентября кукольники покажут театральное путешествие по сказкам А.С. Пушкина "Лукоморье". По словам директора театра кукол Василия Пустыльникова, тюменскую труппу ожидают гастрольные туры в Нижневартовск, Мегион и Лангепас.

Самыми первыми пригласили гостей в театральный мир тоболяки: Тобольский драматический театр открыл свой творческий сезон 31 августа премьерой "Ахматова. Свидетель". "Спектакль поставили в рамках арт-лаборатории фестиваля "Школа современного искусства". Вся осень у нас планируется быть насыщенной, гастрольной. Мы ожидаем с гастрольным репертуаром театр Нижневартовска, а также едем к ним в рамках программы межрегиональных гастролей Минкульта", - сообщил директор Тобольской драмы Евгений Пономарев.

Продолжится сотрудничество тоболяков с московским "Театром Наций". Также впереди артистов ждет свежие творческие проекты: в скором будущем актеры поставят спектакль по пьесе Александра Грибоедова "Горе от ума", в планах также работа по Василию Шукшину.

Лина Орлова