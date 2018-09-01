Конкурс "Тюменская марка" бьет рекорды по числу народных экспертов

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

551 житель региона зарегистрировался народным экспертом, чтобы посетить предприятия участников конкурса "Тюменская марка" в рамках экскурсий, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"В этом году народными экспертами конкурса пожелали стать областные и городские депутаты, известные общественники, успешные бизнесмены, руководители бюджетных организаций и многие другие. Таким образом, удалось сформировать команду активных, неравнодушных жителей Тюменской области, готовых оценить производства Тюмени и выбрать лучшие", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты области Елена Аверина.

На конкурс зарегистрировались 127 индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые претендуют на статус победителя народного голосования "Тюменской марки". "Радует, что заявились молодые, успешные представители малого и среднего бизнеса, а также много тех, кто впервые принимает участие в конкурсе. Они смогут сделать конкурс ярким, интересным и запоминающимся", - подчеркнула директор Центра по работе с предприятиями и предпринимателями Торгово-промышленной палаты региона Ксения Вишнягова.

Отметим, по условиям конкурса, участниками могут стать только 100 предприятий, а народными экспертами - 240 жителей региона. Отбор кандидатов пройдет в ближайшее время.

27 сентября начнутся выезды народных экспертов на предприятия, а c 28 сентября по 27 октября все жители региона смогут принять участие в интернет-голосовании на сайте конкурса.