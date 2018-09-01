Центральный стадион в Ишиме капитально отремонтируют

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт стадиона "Центральный" стартовал в Ишиме 11 сентября. Работы планируется закончить до марта 2019 года. Муниципальный контракт заключен с подрядной организацией ОАО "Ишимагрострой".

Спортивный объект пользуется большой популярностью среди местных жителей, любителей спорта и активного отдыха, которые занимаются на нем круглый год. Здесь проходят уроки физкультуры, спартакиады, спортивные состязания и различные культурно-массовые мероприятия. Здесь располагается детско-юношеская спортшкола олимпийского резерва. На стадионе есть тренажерный зал, залы шейпинга, аэробики и единоборств, игровой зал, синтетическая беговая дорожка и футбольное поле. Трибуны "Центрального" вмещают полторы тысячи болельщиков. Но на сегодняшний день стадион, построенный в 50 году прошлого века, морально устарел и не отвечает современным требованиям.

Спектр работ запланирован внушительный, сообщает пресс-служба городской администрации. Будет проведен ремонт системы поверхностного водоотвода футбольного поля, беговых дорожек, покрытия баскетбольной и волейбольной площадок волейбольного зала, кровли. Заменят покрытия и окна. Не останутся без внимания зал единоборств, системы освещения, отопления и вентиляции. В соответствии с современными требованиями реконструируют помещения административного здания, включая спортивные раздевалки, душевые и туалеты.

До конца текущего года планируется завершить ремонт ограждения стадиона, входной группы и установку пластиковых сидений на трибуны футбольного поля.

На ремонт стадиона правительство Тюменской области выделило средства в размере 4 млн 493 тыс. 630 рублей.

Инна Кондрашкина