Тюменцы выступят на чемпионате лесорубов в Екатеринбурге

| Фото: lesorub-russia.ru | Фото: lesorub-russia.ru

Команда из шести человек представит Тюменскую область на чемпионате России "Лесоруб-2018". Как сообщают организаторы ежегодного состязания в профмастерстве среди вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров, в этом году чемпионат соберет рекордное количество участников.

В настоящее время о желании участвовать в VI чемпионате России "Лесоруб-2018" заявили 29 регионов России. Также на соревнования планирует прибыть команда юниоров из Финляндии.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" организаторы чемпионата, в команду от Тюменской области входят четверо жителей областного центра и два человека из города Советский Ханты-Мансийского автономного округа.

Соревнования будут проходить, как в индивидуальном, так и групповом зачетах. Призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, абсолютный победитель получит 350 тыс. рублей.

Отметим, что впервые в рамках чемпионата будет организована высадка деревьев. В частности, 20 сентября в Шарташском лесном парке вблизи Новосвердловской ТЭЦ, где несколько лет назад под воздействием сильных снегопадов произошел слом насаждений, планируется высадить пять тысяч саженцев сосны, ели и кедра.

Николай Ступников