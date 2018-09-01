Проект "Территория памяти" реализуется в Голышмановском районе

| Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru/ | Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru/

Проект "Территория памяти" реализуется в Голышмановском районе. Организаторы проекта подвели промежуточные итоги, сообщает администрация муниципалитета.

"Мы защитили проект и получили средства из Фонда президентских грантов на разработку и установку 17 досок памяти с фамилиями наших земляков-фронтовиков, захороненных на кладбищах центральных усадеб сельских поселений и в райцентре, – рассказал председатель районного совета ветеранов Ирина Грабко. – Мы не ожидали, что в ходе воплощения проекта существенно углубимся в кропотливую поисковую работу. Причем в нее активно включились не только наша инициативная группа, но и немало волонтеров. Плотно сотрудничаем со специалистами ЗАГСа и военкомата. Жители района звонят и сообщают данные о своих родственниках – списки постоянно пополняются".

Всего в районе насчитывается больше 60 кладбищ, но проект реализуется только на 17-и. Уже идентифицированы около 1 тыс. 800 захоронений фронтовиков, большая часть из них сосредоточена на двух кладбищах пос. Голышманово.

14 сентября с 14 часов пройдет субботник на старом кладбище поселка. Его участники приведут в порядок могилы фронтовиков. После субботника будут организованы торжественные митинги в каждом поселении, посвященные открытию досок памяти.