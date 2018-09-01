Лариса Невидайло вновь назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей

| Фото: ombudsmanbiz72.ru | Фото: ombudsmanbiz72.ru

Врио губернатора Александр Моор подписал распоряжение о назначении Ларисы Невидайло на государственную должность Тюменской области – Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Свои обязанности она продолжит исполнять в течение ближайших пяти лет. Ее кандидатура также согласована Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Лариса Невидайло с точки зрения представителей бизнеса и органов власти обладает всеми качествами, необходимыми для эффективной защиты прав и интересов предпринимателей. Успешно зарекомендовала себя на этом ответственном посту в предыдущие пять лет.