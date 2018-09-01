На Ямале расследуют дело о кровавом угоне

16-летнего жителя села ямальского Яр-Сале подозревают в угоне и применении насилия, опасного для жизни.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в следственный отдел по Приуральскому району поступило сообщение о том, что в фельдшерско-акушерский пункт д. Лаборовая Приуральского района доставлен мужчина 1977 г.р. со множественными рублеными ранами головы, тела и большой кровопотерей.

Было установлено, что потерпевший, житель города Лабытнанги, перевозит пассажиров на машине "Трэкол". Его нанял 16-летний житель села Яр-Сале, который попросил отвезти его в деревню Лаборавая, так как, по его словам, там находится чум его родителей.

По дороге подозреваемый, понимая, что у него нет денег, чтобы расплатиться с водителем, решил завладеть транспортом. Вооружившись имеющимися в "Трэколе" топором и ножом, он стал наносить водителю удары. Мужчине удалось отбиться от юноши, но, опасаясь, что пассажир убьет его, нанес ему несколько ударов ножом. Раненый водитель доехал до фактории и там попросил местных жителей забрать юношу, так как тому тоже требовалась медицинская помощь. Потерпевший и подозреваемый были доставлены санавиацией в окружную больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Проведен тщательный осмотр места происшествия, установлены и допрашиваются свидетели, назначен комплекс криминалистических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.