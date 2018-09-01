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Акция "Доктор с вами" будет посвящена женскому здоровью

Общество, 08:07 14 сентября 2018

haveababy.com | Фото: haveababy.com

Акция "Доктор с вами" будет посвящена женскому здоровью с 9 до 15 часов 15 сентября, сообщает городской департамент здравоохранения.

Во всех городских поликлиниках Тюмени, а также в "ОКБ № 2" (взрослая поликлиника, по прикреплению) специалисты кабинета раннего выявления заболеваний ждут женщин на осмотр и консультацию.

В рамках акции всем обратившимся будет проведено обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям будет выполнена кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Женщин проконсультирует врач акушер-гинеколог и при необходимости назначит дополнительное обследование.

Для участия не нужна предварительная запись. Всю информацию о предстоящих мероприятиях и темах можно узнать на официальном сайте департамента здравоохранения администрации Тюмени, официальных страницах департамента в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).

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# акция , женское здоровье , поликлиники

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