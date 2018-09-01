На "Кроссе наций" можно посетить палатку здоровья

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

В рамках Всероссийского дня бега "Кросс наций" палатка здоровья будет работать на Центральной площади (ул. Володарского) напротив здания правительства Тюменской области 15 сентября с 10 до 14 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Специалисты отделения медицинской профилактики Городской поликлиники № 3, Городской поликлиники № 6 дадут консультации всем.

Горожанам измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела. Также тюменцы смогут пройти обследование при помощи аппарата "Смокелайзер" для определения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе. По результатам обследования медики дадут участникам акции индивидуальные рекомендации по вопросам здорового образа жизни и пригласят в центры здоровья.