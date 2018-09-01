Студенческие отряды региона подвели итоги работы

| Фото: мультицентр «Моя территория». | Фото: мультицентр «Моя территория».

Строителями, вожатыми, проводниками, речниками, медиками, в сфере энергетики, АПК, работали тюменские студенты летом 2018 года. Чем запомнился трудовой сезон 1 тыс. 184 бойцам студенческих отрядов из 15 образовательных учреждений региона, молодые люди рассказали на встрече в мультицентре "Моя территория".

География мест, где успели поработать тюменцы, широка. Ребятам из студенческого отряда проводников довелось трудиться на вагонных участках "Тюмень", "Екатеринбург" и "Москва - Калачинская", а также на маршруте от Тюмени до Анапы и обратно.

В 14 оздоровительных центрах Краснодарского края, Тюмени, Тобольска и Анапы отработали ребята из педагогических отрядов.

Студенты сервисных отрядов ездили в Крым. Медики отработали в Архангельской, Челябинской области и Татарстане.

Молодых энергетиков из профильных отрядов приняли на предприятии в Тобольске. Студентов сельскохозяйственного направления на летний период трудоустроили на Кубани и в Тюмени.

Строительные отряды, где этим летом отработали почти половина общего числа бойцов студотрядов, ездили на стройку "Мирный атом" в Челябинской области, Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение на Ямале и Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии. Случилась и зарубежная поездка: студент ТИУ Кудрат Хайруллоев работал на международной стройке АЭС "Руппур" в Бангладеш. Это первый случай, когда представители тюменского студенчества участвовали в международном трудовом проекте, отмечает комиссар штаба студенческих отрядов УФО Елена Доценко. Еще одним новшеством этого года стало участие в студенческой стройке "Тюмень": ребята занимались благоустройством дворов в областной столице.

"Все бойцы получили медицинские книжки и справки о том, что они годны и могут работать. Также прошли обучение рабочим специальностям за счет областного бюджета и внебюджетных средств. Это конкурентное преимущество области перед другими регионами, потому что не везде есть такая поддержка, во многих ребята учатся за свой счет. А когда проходит конкурс на участие в крупных проектах, всегда смотрят, имеют ли они рабочие специальности ", - рассказала Елена Доценко.

Студенты поделились самыми яркими рабочими моментами, рассказали о деталях быта и условиях труда. Лето запомнилось прежде всего интересной работой, знакомством с новыми местами и людьми. О трудовой смене вспоминают с теплотой, даже несмотря на порой спартанские условия.

"Мы работали на Чаяндинском месторождении в Якутии, в труднодоступном месте - до ближайшего населенного пункта несколько часов, нет магазинов, минимальная инфраструктура, суровый климат, - рассказал мастер студенческого строительного отряда "Олимп" Алексей Павленко. - Было сложно, однако мне было интересно проверить себя на прочность".

Размер оплаты труда за трудовой сезон, в зависимости от направления работы и должности, колебался от 6 тыс. рублей до 100 тысяч. рублей. Случаев невыплаты зарплаты не было.

Татьяна Ковалева