Выставка омских художников откроется в Ишимском музее

| Фото: Ишимский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Ишимский музей-заповедник во Вконтакте

Выставка Омского отделения творческого союза профессиональных художников "Вместе 10 лет" откроется в корпусе "Городская управа" в 15 часов 14 сентября, сообщает ишимский музей- заповедник.

80 живописных и графических работ 12-и художников Омска, четыре десятка авторских кукол, в том числе винтажные мишки "Тедди", художественная вышивка, оригинальная резьба по кости - все это ожидает посетителей в двух залах Ишимского музея.

Отдельной частью экспозиции станут пейзажи художника Василия Сибирякова, который ранее уже представлял две персональные выставки пастели в Ишиме, и в новом проекте откроется зрителю как акварелист.

Вход на выставку свободный.