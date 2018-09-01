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Выставка омских художников откроется в Ишимском музее

Общество, 08:40 14 сентября 2018

Ишимский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Ишимский музей-заповедник во Вконтакте

Выставка Омского отделения творческого союза профессиональных художников "Вместе 10 лет" откроется в корпусе "Городская управа" в 15 часов 14 сентября, сообщает ишимский музей- заповедник.

80 живописных и графических работ 12-и художников Омска, четыре десятка авторских кукол, в том числе винтажные мишки "Тедди", художественная вышивка, оригинальная резьба по кости - все это ожидает посетителей в двух залах Ишимского музея.

Отдельной частью экспозиции станут пейзажи художника Василия Сибирякова, который ранее уже представлял две персональные выставки пастели в Ишиме, и в новом проекте откроется зрителю как акварелист.

Вход на выставку свободный.

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# выставка , Ишимский музей-заповедник , художники

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