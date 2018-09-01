Гости археологического музея-заповедника освоят стрельбу из арбалета и пройдут по лабиринту времени

| Фото: museum-72.ru/ | Фото: museum-72.ru/

Интерактивно-познавательная программа "В предместье Андреевских озер" начнется в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 15 сентября в 12 часов. Место сбора - ул. Советская, 63 (парковка у Музейного комплекса им. И.Я. Словцова со стороны ул. Орджоникидзе)

Организаторы подготовили театрализованную, познавательную программу с элементами старинных игр, забав, мифов, загадок Андреевских озер от каменного века до средневековья. Гости пройдут по лабиринту времени, увидят предметы быта, утвари со съемочной площадки фильма "Тобол".

На "Стрельбище Сибирского средневековья" можно облачится в костюм средневекового воина и освоить стрельбу из древнего арбалета, а также Саргатского лука.

На выставке "В арсенале Древних воинов", где представлено оружие, доспехи XII-XV веков, посетители узнают о вооружении и амуниции воинов древности.

Открыта для посещения этнографическая выставка-впечатление "Открытый чум".

Гости отведают чай из древнего самовара с Андреевскими баранками.

Билеты для взрослых стоят 640 рублей, пенсионные и студенческие – 440 рублей (при предъявлении документа), детские – 390 рублей.