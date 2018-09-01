В Тюменской области выберут лучшее школьное лесничество

28 команд из муниципальных районов и городов примут участие в XI слете школьных лесничеств Тюменской области. За главную награду участники будут бороться на базе центра "Витязь" с 25 по 27 сентября.

Ребятам предстоит состязаться в "Лесном многоборье" и командной спортивной игре "Один день лесного пожарного", показать себя в футбольном матче, представить поделки на выставке "Летопись одного лесничего".

Юных любителей природы ждут индивидуальные конкурсы, которые позволят блеснуть знаниями по дендрологии, зоологии, энтомологии, экологии, лесоведению и таксации.

Торжественное открытие слета начнется 25 сентября в 14 часов 30 минут, закрытие - 27 сентября в 10 часов.