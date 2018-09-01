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Томский водитель попался с фальшивыми правами под Тюменью

Происшествия, 13:15 13 сентября 2018

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жителя Томской области, который разъезжал по стране по поддельным правам, осудят в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В феврале 2018 года мужчина был лишен права управления транспортными средствами за нарушение правил дорожного движения. Через Интернет мужчина приобрел у дельцов за 35 тыс. рублей фальшивое водительское удостоверение.

В июле 2018 года вблизи п. Московский внедорожник под управлением томича остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов подлинность водительского удостоверения вызвала у инспектора сомнение. Водитель предоставил свой паспорт, что позволило установить его личность.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозят исправительные работы.

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# ГИБДД , поддельные права , Тюменский район

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