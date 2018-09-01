Тюмень советских времен можно увидеть на выставке в музее "Городская Дума"

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Выставка "Евгений Кюкен – фотолетописец Тюмени. 1950-1960-е гг." работает в музее "Городская дума" до 7 октября. Здесь представлены репродукции снимков фотографа и предметы 1940-1960-х годов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, погружающие зрителя в атмосферу советского времени.

Как отмечают в пресс-службе ТМПО, на снимках запечатлены эпохальные образы: новая советская Тюмень, а также виды старого города. Вид на центр города с высоты птичьего полета – неузнаваемая Тюмень для современного жителя. И конечно, сами тюменцы. На снимках много детей: малыш в коляске, дети, купающиеся в городском фонтане, жизнь пионерского лагеря. Взрослые в это время стоят на остановках в ожидании городского маршрута № 3, отстраивают новый город, торопятся в магазин самообслуживания или празднуют Первомай.

Евгений Мартынович Кюкен – тюменский фотограф (1892-1976 гг.), в Тюмени оказался волею судьбы, но после войны решил остаться в нашем городе. Никогда не расставался с фотоаппаратом, во время прогулок по городу, постоянно щёлкал затвором, благодаря чему его снимки Тюмени интересны и увлекательны. По сути, он вёл фотолетопись городской жизни с 1948 по 1968 годы. Большинство снимком демонстрируется впервые.