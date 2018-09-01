Более тысячи тренировок посетили ишимцы летом

Фото пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: Пресс-служба администрации г. Ишима Фото пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: Пресс-служба администрации г. Ишима

Более 1 тыс. 200 любителей здорового образа жизни в Ишиме объединила серия бесплатных тренировок от "Здравого смысла".

В этом году проект сменил прописку: переместился в Фестивальный парк. Ранее занятия проходили на стадионе "Центральный", который сейчас находится на реконструкции.

Всего в летние каникулы состоялась 31 тренировка по различным направлениям. Для юных приверженцев спорта работала площадка детского "Здравого смысла". Занятия проходили три раза в неделю. В среднем каждую тренировку посещали около 40 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соб. инф.