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Более тысячи тренировок посетили ишимцы летом

Спорт, 12:20 14 сентября 2018

Пресс-служба администрации г. Ишима Фото пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: Пресс-служба администрации г. Ишима

Более 1 тыс. 200 любителей здорового образа жизни в Ишиме объединила серия бесплатных тренировок от "Здравого смысла".

В этом году проект сменил прописку: переместился в Фестивальный парк. Ранее занятия проходили на стадионе "Центральный", который сейчас находится на реконструкции.

Всего в летние каникулы состоялась 31 тренировка по различным направлениям. Для юных приверженцев спорта работала площадка детского "Здравого смысла". Занятия проходили три раза в неделю. В среднем каждую тренировку посещали около 40 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соб. инф.

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# Здравый смысл , Ишим , летний отдых

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