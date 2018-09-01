Тюменский дизайнер презентовала коллекцию одежды на выставке "Отдых-2018"

Фото пресс-службы агентства туризма и продвижения Тюменской области Фото пресс-службы агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюменский дизайнер Дарья Норкина представила коллекцию спортивной одежды на Международной выставке-форуме по туризму "Отдых-2018", сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

"Продвижению Тюменской области в туристической сфере способствуют совершенно разные отрасли, в том числе индустрия моды и кинематограф. Это мы можем видеть на примере таких дизайнерских коллекций и фильма "Тобол", презентация которого также состоялась на площадке выставки. Мы стараемся эффективно использовать все ресурсы, которые способствуют развитию туристического потенциала, повышают узнаваемость бренда и привлекают внимание к нашему региону", - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Коллекция одежды с официальными слоганами туристического бренда Тюменской области "Не холодно", "В Сибири по своей воле" была разработана совместно с Союзом экстремальных видов спорта. Дизайнер представила женские и мужские спортивные костюмы, толстовки, брюки и футболки оригинального кроя в разнообразной цветовой палитре. Удобная одежда подойдет для активного отдыха, занятий спортом и повседневной жизни.

В скором времени презентовать коллекцию планируется и в Тюмени, желающие смогут заказать одежду у дизайнера Дарьи Норкиной.

Напомним, делегация Тюменской области принимает участие в международной туристической выставке "Отдых-2018", которая проходила в московском "Экспоцентре". Участники презентовали туристические возможности региона, доступные отдыхающим в зимний период.

Посетители интерактивного стенда, оформленного в тематике зимней сказки, могли узнать о достопримечательностях Тюменской области, царской охоте, проекте "Императорский маршрут", увидеть уникальные сувениры, продегустировать угощения от тюменских производителей, а также принять участие в мастер-классах по лепке сибирских пельменей и изготовлению брелоков из меха, ведь пушнина издавна считалась главным богатством Сибири.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.