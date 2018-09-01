Победитель международного конкурса скрипачей получит в дар уникальный итальянский инструмент

| Фото: https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Лучшему исполнителю второго международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова вручат уникальную скрипку, созданную в 1912 году итальянским мастером Риккардо Антониацци, сообщает Министерство культуры РФ.

Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова пройдет в Уфе 17 по 21 сентября. Музыканты из семи стран будут бороться за победу в конкурсе. Конкурс будет проходить в три тура. Национального симфонического оркестра Башкирии. В рамках конкурса будут организованы мастер-классы, в которых смогут принять участие молодые музыканты со всей республики.

Лауреаты 2-й и 3-й премий получат скрипку работы Жюля Гранджона, включенную в книгу "Сокровищница французских струнных инструментов XIX века", и скрипку работы Игоря Улицкого 2017 года.

"Конкурсу моего имени предназначена счастливая судьба, — говорит народный артист России и Башкирии Владимир Спиваков. — Доказательством служит тот факт, что сегодня за право получить выступление лауреата первого конкурса Даниэля Лозаковича борются лучшие концертные залы мира, а в 2019 году в туре по США он выступит с Национальным филармоническим оркестром под моим управлением в качестве солиста".