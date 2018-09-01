Двадцать семь жителей региона отравились грибами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 случаев отравления зарегистрирован в Тюменской области с апреля 2018 года, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Из них 16 случаев зафиксированы в Тюмени, четыре - в Тюменском районе, два - в Ишиме, по одному - в Ишимском и Упоровском районе, два - в Тобольске и один - в Тобольском районе.

Отравления произошли в результате употребления в пищу самостоятельно собранных и приготовленных грибов. У всех пострадавших отмечалась разная степень отравления - от легкой до тяжелой. Тяжелая степень отравления была зарегистрирована у женщины, отравившейся ложными опятами. Среди детей и подростков случаев отравлений грибами не зарегистрировано. Смертельных исходов не было.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о том, что домашние консервированные заготовки из грибов могут стать причиной заболевания ботулизмом. Грибной ботулизм – это заражение организма инфекционно-токсичной бактерией "клостридиум ботулинум", приводящее к поражению центральной и периферической нервной системы.

Для накопления токсина необходимы определенные условия. Палочки возбудителя попадают в грибы вместе с землей. Размножение бактерий происходит в закрытых банках без доступа кислорода. Оптимальная температура для ботулины составляет +35 °C, поэтому при хранении заготовок при комнатной температуре опасность отравления возрастает.

Однозначным свидетельством наличия бактерии ботулины в укупоренной банке - вздутие крышки (бомбаж банки), а также помутнение содержимого.

При приготовлении грибных консервов следует соблюдать ряд правил:

- при сборе грибы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять их дополнительно почвой;

- грибы замочить в холодной воде с добавлением соли и затем тщательно промыть проточной водой;

- варить грибы нужно два-три раза, сливая воду и заливая сырье чистой водой;

10% раствор соли и 2% раствор уксусной кислоты предупреждает выделение токсина микроорганизмом;

- полученные консервы следует простерилизовать;

- укупоривать банки следует плотными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. При герметичном укупоривании с помощью металлической крышки создается благоприятная анаэробная среда для размножения клостридий ботулизма;

хранить консервы при низкой (3-6°С) температуре;

- употребить в течение 12 месяцев.

Грибникам советуют соблюдать меры предосторожности при сборе грибов, их кулинарной обработке и собирать только те, в съедобности которых уверены.

В случае отравления грибами, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью