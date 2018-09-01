Шестеро детей пострадали на пожаре в частном доме в Свердловской области

| Фото: из архива ГУ МЧС | Фото: из архива ГУ МЧС

Шесть детей 2003-2018 г.р пострадали на пожаре в частном доме и надворных постройках в городе Ивделе Свердловской области в ночь на 15 сентября.

Как сообщает следственной управление СК РФ по Свердловской области, предварительно установлено, что в доме проживает женщина 1986 г.р. вместе с шестью малолетними детьми. В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела, что в районе печки на кухне возникло возгорание. Женщина стала спасать детей и пытаться тушить пожар, однако огонь распространился не только на дом, но и на дворовые постройки. К счастью, все дети и женщина остались в живых. Однако дети получили отравление угарным газом, а двое из них - мальчики 2017 и 2018 г.р. - получили также ожоги 2-3 степени. В настоящее время всем детям оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе причины возгорания и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Кроме того, будет выясняться, в полной ли мере органы системы профилактики выполняли свои обязанности по предотвращению подобных инцидентов в данной многодетной семье.