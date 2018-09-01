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Тюменские дзюдоисты стали победителями командного первенства Европы

Спорт, 17:21 17 сентября 2018

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские спортсмены в составе российской сборной стали победителями первенства Европы в командном зачете в Софии 16 сентября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Мастера спорта Алина Сергеева (до 48 кг) и Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг) успешно провели схватки и внесли значительный вклад для победы в данном виде соревнований. Восемнадцать сборных выставили сильнейшие составы. В итоге, команда России завоевала первое место, выиграв четыре встречи "стенка на стенку" у представителей Греции (5:0), Италии (5:1), Германии (5:0) и в финале - у Франции со счетом 5:3. На втором месте команда из Франции, третьими признаны сборные из Германии и Нидерландов.

Всего участниками первенства в Болгарии с 13 по 16 сентября стали более 400 дзюдоистов из 42 стран Европы.

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# Алина Сергеева , дзюдо , сборная России , чемпионат Европы , Эльдар Аллахвердиев

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