Тюменские дзюдоисты стали победителями командного первенства Европы

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские спортсмены в составе российской сборной стали победителями первенства Европы в командном зачете в Софии 16 сентября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Мастера спорта Алина Сергеева (до 48 кг) и Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг) успешно провели схватки и внесли значительный вклад для победы в данном виде соревнований. Восемнадцать сборных выставили сильнейшие составы. В итоге, команда России завоевала первое место, выиграв четыре встречи "стенка на стенку" у представителей Греции (5:0), Италии (5:1), Германии (5:0) и в финале - у Франции со счетом 5:3. На втором месте команда из Франции, третьими признаны сборные из Германии и Нидерландов.

Всего участниками первенства в Болгарии с 13 по 16 сентября стали более 400 дзюдоистов из 42 стран Европы.