Тюменская молодежь реализует проекты на сумму более четырех миллионов рублей

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Тюменская молодежь реализуют в регионе социально-значимые проекты на сумму 4,5 миллиона рублей, сообщает мультицентр "Моя территория".

Итоги летнего сезона были подведены на международном форуме "Евразия". 332 участника — это 287 молодых людей от 18 до 35 лет из тюменского региона приняли в нем участие. Всего в этом сезоне тюменская молодежь посетила пять окружных, три федеральных, пять международных форумов, и по итогам привлекла в регион 4,5 млн рублей на реализацию инициатив.

Тюменцы выиграли гранты от 100 тыс. до 1 млн рублей. Например, участник третьей смены "Тавриды" Андрей Зубов выиграл грант 1 млн рублей на съемку полнометражной военной драмы "Отряд С" и нашел партнера — Министерство культуры России.

Марк Миллер на 500 тыс. рублей организует и проведет III Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего". Александр Школенко на грант в 300 тыс. рублей совместно с киностудией "Союзмультфильм" в Тобольске организует анимационную школу и разработает видеокурс по анимации для детей и подростков.

Также среди победителей — Николай Петренко, участник форума "УТРО", с программой по укреплению семейных ценностей "Крепче стали" получил финансовую поддержку в размере 200 тыс. рублей. А Каныкей Исаева участвовала в форуме "Алтай. Точки роста" и на 200 тыс. рублей проведет в Тюмени семейный фестиваль FamilyGO 2.0.

"В этом году для тюменской делегации подготовка к форумной кампании началась на форуме "Актив", где каждый участник мог получить конструктивную обратную связь от экспертов. Благодаря такой детальной подготовке результаты выросли по сравнению с прошлыми годами. Проекты стали качественнее и масштабнее, с нетерпением ждем их реализации, — рассказала координатор форумной кампании Тюменской области Дарья Ермакова.

Отметим, в 2017 году по итогам форумной кампании тюменцы выиграли 2, 5 млн рублей на грантовых конкурсах форумной кампании. Форумы Росмолодежи прошлым летом посетили 350 участников из Тюменской области.

Видеоролик об итогах форумной кампании можно посмотреть по ссылке.