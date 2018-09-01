Тюменскую область в Совете Федерации будет представлять Павел Тараканов
| Фото: council.gov.ru
Постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Павла Тараканова подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Павел Тараканов сменит на этом посту Степана Киричука и будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации на срок полномочий губернатора. Постановление вступает в силу с 27 сентября текущего года.
Ранее Павел Тараканов занимал должность замгубернатора, руководителя представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации.