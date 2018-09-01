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Тюменскую область в Совете Федерации будет представлять Павел Тараканов

Губернатор, 14:27 17 сентября 2018

council.gov.ru | Фото: council.gov.ru

Постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Павла Тараканова подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Павел Тараканов сменит на этом посту Степана Киричука и будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации на срок полномочий губернатора. Постановление вступает в силу с 27 сентября текущего года.

Ранее Павел Тараканов занимал должность замгубернатора, руководителя представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации.

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# Алексндр Моор , Павел Тараканов , Совет Федерации , Степан Киричук

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