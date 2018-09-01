Тюменец прописал мигрантов в заброшенном доме
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До трех лет лишения свободы за фиктивную регистрацию мигрантов грозит тюменцу, сообщает прокуратура Тюменской области.
Обвиняемый в частном доме с. Онохино прописал пять мигрантов из Армении и Азербайджана. Мужчина не намеревался предоставлять гостям жилье, на протяжении последних лет дом был заброшен и не был пригоден для проживания.
Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд.